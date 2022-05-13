Son dakika gündem: Kurşunladıkları evleri bir gün sonra benzin döküp yaktılar; o anlar kamerada - Son Dakika

ADANA'da DEAŞ'lı olduğunu öne sürdüğü kişiler tarafından tehdit edildiğini ileri süren Yusuf Kırtay'ın (25) evi önce kurşunlandı, bir gün sonra da benzin dökülüp yakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 9 Mayıs'ta Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kırtay'ın evinin önüne gelen kar maskeli 5 kişi, yanlarında getirdiği pompalı tüfek ve tabancayla eve ateş açıp kaçtı. Saldırı anı ise komşu evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayetçi olan aile, bir yakının evine sığındı.

Olaydan bir gün sonra tekrar gelen kimliği belirsiz şüpheliler, saldırı nedeniyle kimsenin olmadığı Kırtay ve yan tarafta bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evini benzin dökerek yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangında evler kullanılamaz hale geldi.Hurdacılık yapan Yusuf Kırtay'ın (25) DEAŞ'lı olduğunu iddia ettiği kişilerce kendilerine katılması konusunda tehdit edildiğini, olumsuz cevap verince de bu kişiler tarafından olayların gerçekleştirildiğini öne sürdü.Polis, her iki olayı da gerçekleştirdiği üzerinde durulan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yusuf Kırtay'ın babası İsa Kırtay (60) da yaşananlara tepki gösterip, şüphelilerin yakalanmasını istedi.