Son dakika gündem: Kütahya Belediyesinden ihtiyaç sahibi esnafa destek - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ihtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerinde kullanmaları için ramazan ayına özel hazırlanan "Bereket Kart" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri duran veya azalan esnafa destek olunduğunu bildirdi.

Bereket Kart'ların ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılmak üzere Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit'e teslim eden Işık, yardımların oda başkanlarının talepleri doğrultusunda ve yapılan inceleme sonucunda yapıldığını söyledi.

Bereket Kart ile yardıma muhtaç duruma düşen esnafı kimseyle deşifre etmeden yararlandırılması için çalışma başlattıklarını belirten Işık, "Bu konuda esnaf odalarımızın bildirdiği ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün tek tek kimlik numaralarıyla kontrol ettiği 920 esnaf ailemize bu karttan veriyoruz. Bugüne kadar da toplam 2 bin 300 dolayındaki ailemize Bereket Kart'ımızı dağıttık. Toplam 5 bin, her birinde 200 liralık alışveriş yapma imkanını sağladığımız kredi bulunan kartlardan 5 binin 2 bin 300'ünü dağıttık. Geri kalanlarını da dağıtmaya devam ediyoruz. İhtiyaç olursa tekrar alacağız, o konuda hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.

KÜTESOB Başkanı Yiğit de Kütahya Belediyesinin her zaman esnafa destek olduğunu dile getirdi.