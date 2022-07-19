Son dakika haber | Freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.07.2022 17:26

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ramazan Çayır'ın (35) kullandığı 45 AFM 037 plakalı tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun freni, Muratlı köyü yakınlarındaki Siğil Çamı mevkisinde rampadan inerken boşaldı.

Bunun üzerine sürücü ile araçta bulunan Naim Şahin (20), kamyondan atladı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Başını asfalt zemine çarptığı belirlenen Şahin hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Çayır ise 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Çayır'ın, ifadesinde, kamyonun freninin boşalması üzerine araçtan atladıklarını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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