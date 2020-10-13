Son dakika gündem: Kütahya'da 'sahte içki' denetimi - Son Dakika

KÜTAHYA ve Simav ilçesinde, polis ekiplerince alkol satışı yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 12,5 litre sahte içki ele geçirildi. 4 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarım İl Müdürü ve Defterdarlık görevlileri ile birlikte kent merkezinin yanı sıra Simav ilçesinde de içki satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. 28 farklı iş yerinde yapılan denetimde plastik şişelere doldurulmuş 12,5 litre sahte içkinin yanı sıra 4 paket de anason ve aroma ele geçirildi. Sahte içkilerin bulunduğu 4 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.