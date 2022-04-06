Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ait makam aracının tırla çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fatih Yiğit (42) yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam aracı, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde T.D'nin kullandığı 63 FK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fatih Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Fatih Yiğit'in, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a tahsisli otomobil için akaryakıt istasyonuna gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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