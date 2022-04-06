Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti

06.04.2022 20:45
Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ait makam aracının tırla çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ait makam aracının tırla çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Yiğit (42) yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam aracı, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde T.D'nin kullandığı 63 FK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Fatih Yiğit'in, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a tahsisli otomobil için akaryakıt istasyonuna gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti

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Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı, Kütahya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kütahya'da tırla çarpışan makam aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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