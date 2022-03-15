Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

15.03.2022 16:14

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan Türk şirketlerine yönelik gösterdikleri iyi muameleden dolayı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan övgüler aldıklarını belirtti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan Türk şirketlerine yönelik gösterdikleri iyi muameleden dolayı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan övgüler aldıklarını belirtti.

Osmani, haftalık düzenlediği basın brifinginde, dış politikadaki gelişmeler, Ukrayna'daki gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında gerçekleştirdiği temaslara değindi.

ADF kapsamında başta Çavuşoğlu olmak üzere farklı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Osmani, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği, ekonomik ilişkiler ve stratejik ortaklık konularına değindiklerini ifade etti.

Osmani, "Başka ülkelerde yaşadıkları tecrübeye kıyasen, onlardan (Türkiye'den) Türk firmalarına gösterilen muamele noktasında aldığımız övgü, (Kuzey Makedonya) devletin ve hükümetin Türk firmalarına iyi muamele ettiği yönündedir. Tabii ki benim için bu iyi bir haberdi. Çünkü bu bir mesajdır. Yatırımları kendine çekmek için en iyi reklam, yatırımcıların devlet ve kurumlardan gördüğü muameleden övgüyle bahsetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna

Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Osmani, Ukrayna'da 120 Kuzey Makedonya vatandaşı ile iletişime geçtiklerini, bunlardan yüzde 80'inin tahliye edildiğini, 8 vatandaşın tahliye edilmeyi beklediğini ve yaklaşık 20 vatandaşın da tahliye edilmek istemediğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliğinin aktif olduğunu söyleyen Osmani, bunun Ukrayna'ya verilen desteğe yönelik siyasi bir mesaj olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Osmani, sınırlarına gelen hiçbir Ukraynalı mülteciyi geri çevirmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusuna da değinen Osmani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dün Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendirdi.

Borell'in Balkan turuna Kuzey Makedonya'dan başlamasının başlı başına bir mesaj olduğunu dile getiren Osmani, bu yüzden de bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

YORUMLAR
500
Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK Son dakika haber | Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü ile görüştü Son dakika haber | Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü ile görüştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement