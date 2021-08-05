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Son dakika gündem: Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınları nedeniyle "kriz durumu" ilan etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınları nedeniyle "kriz durumu" ilan etti

05.08.2021 15:41
Son dakika gündem: Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınları nedeniyle

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Makedonya hükümeti, farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan etti.

Kuzey Makedonya hükümeti, farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan etti.

Başkent Üsküp'te katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem ile Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı Artan Grubi, 30 gün kriz durumunun ilan edildiğini doğruladı.

Avrupa Birliğinin (AB) dün duyurduğu yangınla mücadele yardımı kapsamında bugün Slovenya'dan ekiplerin ülkeye geldiğini aktaran Grubi, yangınla mücadele için tüm kurumsal kapasitelerini harekete geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kriz durumuyla ormanlarda dolaşımın yasaklanmasının, bu durumda faydalı olacağına işaret eden Grubi, vatandaşlardan daha bilinçli olmaları çağrısında bulunarak meydana gelen neredeyse tüm yangınlarda insan faktörüne dikkati çekti.

Grubi, ilgili kurumlarla sürekli iletişimde olduklarını, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise kriz durumunun, ulusal kaynakların etkili kullanımıyla tüm kurumların koordineli çalışmasını sağlama amaçlı alındığı bildirildi.

Kriz durumuyla ilgili kararın, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Meclise bildirildiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'na, ordunun bir kısmının durum yönetimine katılması için onay vermesi önerileceği ifade edildi.

Öte yandan Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinden (CUK) yapılan açıklamada; Manastır, Ustrumca, Kumanova ve İştip olmak üzere 4 bölgede aktif orman yangını bulunduğu kaydedildi.

CUK; bölge halkı, itfaiyeciler, askeri personel ve Bulgaristan'dan bir ekibin sabah saatlerinden yangın söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, başta Avlonya, Ergiri ve İşkodra olmak üzere 6 bölgede aktif orman yangını bulunduğunu bildirdi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi, vatandaşlara "tahliye edilmeleri için Sivil Savunma yetkililerinin talimatlarına uymaları" çağrısında bulundu.

Ülkede meydana gelen yangınlarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralanmıştı.

Kosova Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Nehat Koqinaj, ülke genelindeki orman yangınlarıyla ilgili durumun stabil olduğunu, yalnız İpek şehri bölgesindeki yangının ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi.

Koqinaj, İpek Belediyesinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belediyeler, Kosova Güvenlik Gücü ve KFOR üyelerinin yangını söndürmeye çalışmalarına katıldığını aktardı.

Kosova polisi, bölgedeki köy sakinlerinin tarlalarında anız yakmaya devam ettiğini, bunun da yüksek sıcaklıklar ile kuvvetli rüzgar nedeniyle yangınların yayılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Malişeva'da 1 kişinin meydana gelen yangınlara müdahale sırasında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Orman Yangınları, Makedonya, Slovenya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınları nedeniyle 'kriz durumu' ilan etti - Son Dakika


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