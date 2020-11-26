Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bin 769'a, 47 bin 898 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 166 bin 606'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 224 bin 744 vaka ve 41 bin 601 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 512 bin 847 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 858 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 335 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 103 bin 597'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı da 798 bin 37'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 37 bin 714'e, 8 bin 593 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 390 bin 388'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 217 bin 284 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 35 bin 860'a çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 497 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 270 bin 991'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 74 bin 959 ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi ve 660 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 954 bin 459'a, can kaybı 35 bin 727'ye, iyileşenlerin sayısı 884 bin 747'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 288'e yükseldi.

Vaka sayısının 794 artarak 187 bin 230'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 164 bin 9 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.