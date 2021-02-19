Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 1047, Arjantin'de 242, Kolombiya'da 200, Peru'da 181, Şili'de 139, Ekvador ve Bolivya'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1367 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 243 bin 457'ye, 51 bin 879 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 30 bin 626'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 949 bin 459 vaka ve 57 bin 240 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 995 bin 246'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1047 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 178 bin 108'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 22 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 577 bin 838'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 242 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 50 bin 857'ye, 7 bin 671 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 46 bin 795'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 849 bin 451 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 58 bin 334'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 824 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 212 bin 525'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 105 bin 445'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 181 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 928 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 261 bin 804'e, virüse bağlı can kaybı 44 bin 489'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 163 bin 153'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 798'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 866 artışla 788 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 746 bin 314'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 50 artarak 15 bin 444'e, vaka sayısı 1641 artışla 269 bin 860'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 230 bin 377 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 1029 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 239 bin 524'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 353'e, sağlığına kavuşanların sayısı 182 bin 534'e çıktı.