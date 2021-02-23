Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.02.2021 08:13
Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 639, Meksika'da 429, Arjantin'de 163, Kolombiya'da 140, Peru'da 166, Şili'de 84, Bolivya'da 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 639 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 247 bin 143'e, 26 bin 986 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 195 bin 160'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 978 bin 477 vaka ve 57 bin 842 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 139 bin 215'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 252 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 180 bin 536'ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 43 bin 632'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 602 bin 24'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 359, 5 bin 417 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 69 bin 751'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 872 bin 213 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 58 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 401 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 229 bin 663'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 124 bin 695'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 kişi yaşamını yitirdi ve 1829 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 286 bin 757'ye, virüse bağlı can kaybı 45 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 188 bin 995'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 84 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 126'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 547 artışla 803 bin 9'a, iyileşenlerin sayısı 760 bin 577'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 884 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 243 bin 176'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 470'e, sağlığına kavuşanların sayısı 186 bin 118'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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