Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

10.10.2020 09:11
Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 682, Arjantin'de 515, Meksika'da 411, Kolombiya'da 164 ve Peru'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 682 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 149 bin 639'a, 27 bin 444 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 55 bin 888'e yükseldi.

Ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 28 bin 190 vaka ve 37 bin 68 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 433 bin 595 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 515 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 225'e, 15 bin 99 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 871 bin 468'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 697 bin 141 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatıldı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 411 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 263 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 83 bin 507'ye, toplam vaka sayısı 809 bin 751'e, iyileşenlerin sayısı da 588 bin 85'e ulaştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 495'e çıktı.

Bir günde 8 bin 121 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 894 bin 300, virüsten iyileşenlerin sayısı 780 bin 547 olarak kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 151 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 843 bin 355'e, can kaybı 33 bin 158'e, iyileşenlerin sayısı 733 bine yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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