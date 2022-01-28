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Son dakika gündem: Lavrov: "Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek" - Son Dakika

Son dakika gündem: Lavrov: "Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek"

28.01.2022 20:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Lavrov: "Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Savaş istemiyoruz.

- Lavrov: "Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya yayın yapan radyo kuruluşlarının ortak yayınına katıldı. Başta ABD ve NATO'ya sundukları güvenlik garantileri taslağına verilen cevap gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Lavrov batılı ülkelere de net mesajlar verdi. Güvenlik garantileri konusunda Rusya'nın beklediği cevapları alamamış olması üzerine savaş ihtimalinin ne boyutta olduğu sorusuna cevap veren Lavrov, "Bu, Rusya'ya bağlıysa savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi. ABD'nin ve NATO'nun yazılı cevaplarını ayrı ayrı değerlendiren Lavrov, "Cevaplarını bir önceki gün aldık. Bunlar, Batı işi. Pek çok bakımdan esas meselenin üstünü örten cevaplar, fakat söylediğim gibi ikincil önemdeki meseleler konusunda mantıklı küçük parçalar içeriyorlar. NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" diyerek, ABD'nin cevabının ise tatmin edici olduğunu söyledi.

Daha önce de muhataplarına Avrupa'nın güvenliği konusunda benzer öneriler sunduklarını fakat olumlu karşılık alamadıklarını da hatırlatan Lavrov, "Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması adına karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üstünde anlaşma girişimlerimiz sonuç vermezse, o zaman karşı önlemler alacağız. Putin, söz konusu karşı önlemlerin birbirinden çok farklı olacaklarını bu önlemlere ilişkin kararlarını alırken de askeri kanadın tekliflerini dikkate alacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy'i Moskova'da, Soçi'de veya St. Petersburg'da kabul etmeye hazırız"

Ukrayna konusunda ABD ve batılı ülkelerin Kiev'i silahlandırdığını tekrarlayan Lavrov, ABD'nin ise asıl amacının Ukrayna değil Çin olduğunu iddia ederek, "ABD, Ukrayna gerilimini tırmandırıyor ki daha sonra Çin ile uğraşabilsin" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye Donbass konusunda tek adres olarak temas grubunu işaret eden Lavrov, Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık olduklarını belirterek, "Zelenskiy ikili ilişkileri görüşmek istiyorsa onu Moskova'da, Soçi'de veya St. Petersburg'da kabul etmeye hazırız, fakat Donbass'ın görüşüleceği yer temas grubudur" dedi.

"NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi"

Rus ordusunun başka ülkelerdeki faaliyetlerine dair eleştirilere cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, ev sahibi ülkelerin daveti olmadan hiçbir yerde bulunmuyor" diyerek, ABD'nin ise davetsiz bir şekilde başka ülkelerde askeri faaliyetlerde bulunduğunu bu konuyu da BM Konseyi'nde tartışmaya açacaklarını belirtti.

ABD ile diplomatik ilişkilerde yaşanan krize de değinen Lavrov, güvenlik garantileri konusunda 2-3 hafta içerisinde ABD'li mevkidaşı ile görüşeceklerini duyurarak, "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. Diplomatik misyonlar arasında yaşanan sorunlara dair ise komisyonlar arasında 2 hafta içerisinde bir toplantı gerçekleşecek" dedi.

Son dakika gündem: Lavrov: Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek
Son dakika gündem: Lavrov: Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek
Son dakika gündem: Lavrov: Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Lavrov: 'Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Lavrov: "Rusya savaş istemiyor ama çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyecek" - Son Dakika
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