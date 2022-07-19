Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı

19.07.2022 08:52
Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı. Anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Leylek sürüsü enerji nakil hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hatlarda oluşan ark sonucu yangın çıktı. Kopan tel tarla üzerine düşünce anız yangını meydana geldi. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale kısa sürede söndürdüler.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Son Dakika

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