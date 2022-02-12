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Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe yeni seçim tarihinin 17 Şubat'ta ilan edileceğini duyurdu - Son Dakika

Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe yeni seçim tarihinin 17 Şubat'ta ilan edileceğini duyurdu

12.02.2022 17:04
Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe yeni seçim tarihinin 17 Şubat'ta ilan edileceğini duyurdu

Son dakika haber: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ertelenen seçimlerin ne zaman yapılacağını devrimin yıl dönümü olan 17 Şubat'ta açıklayacaklarını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ertelenen seçimlerin ne zaman yapılacağını devrimin yıl dönümü olan 17 Şubat'ta açıklayacaklarını belirtti.

Dibeybe, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesi ve yeni seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin ve Anayasa referandumunun yapılması konusunda ülkedeki çeşitli taraflarla istişare ettiğini aktaran Dibeybe, "Seçimlerin yapılabilmesi için 'Emanetin halka dönüşü' sloganıyla bir plan hazırladık. Bu planı devrimin yıl dönümü olan 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Libya halkından Temsilciler Meclisinin kararını protesto etmelerini isteyen Dibeybe, şunları söyledi:

"Ülke genelindeki bütün Libyalıları parlamentonun kendi görev süresini uzatmasını reddetmek ve seçim talebinde bulunmak için sokaklara çıkmaya çağırıyorum. Seçimlere evet diyoruz."

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümetinin görevinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu vurguladı. Yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olarak nitelendiren Dibeybe, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe yeni seçim tarihinin 17 Şubat'ta ilan edileceğini duyurdu - Son Dakika


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