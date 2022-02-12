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Son dakika gündem: Libya'nın bazı ileri gelenlerinden, Temsilciler Meclisi'nin paralel hükümet kurma kararına kınama - Son Dakika

Son dakika gündem: Libya'nın bazı ileri gelenlerinden, Temsilciler Meclisi'nin paralel hükümet kurma kararına kınama

12.02.2022 00:01
Son dakika gündem: Libya'nın bazı ileri gelenlerinden, Temsilciler Meclisi'nin paralel hükümet kurma kararına kınama

Bir son dakika haberine göre Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Misrata'nın ileri gelenleri, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) paralel hükümet kurma kararını ülkede "darbecilere imkan tanımak" olarak değerlendirerek kınadı.

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Misrata'nın ileri gelenleri, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) paralel hükümet kurma kararını ülkede "darbecilere imkan tanımak" olarak değerlendirerek kınadı.

Libya'daki yerel basında yer alan haberlere göre, Misrata'nın ileri gelenleri, yaptıkları yazılı açıklamada, TM'nin başkent Trablus'takine paralel hükümet kurma kararına tepki gösterdi.

TM'nin aldığı kararın kınandığı açıklamada, "darbecilerin" Trablus'un kontrolünü ele geçirmesi amacıyla TM tarafından dün Fethi Başağa'nın yeni başbakan seçildiği belirtildi.

Kararın, "Misrata şehrini bölme girişimi" olarak nitelendirildiği açıklamada, seçimlerin zamanında yapılmasını gerektiren yol haritası hükümlerinin uygulanması çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta mevcut Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yerine eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Dibeybe ise dün yaptığı açıklamada, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Temsilciler Meclisi, Misrata, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Libya'nın bazı ileri gelenlerinden, Temsilciler Meclisi'nin paralel hükümet kurma kararına kınama - Son Dakika


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