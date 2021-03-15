Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı

15.03.2021 16:07
Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı, System.String[]

Son dakika haber... Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sirte'de toplandı.

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sirte'de toplandı.

Komite Üyesi Muhammed et-Tercüman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerde, ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun açılması için mayından arındırılma faaliyetlerinde kaydedilen ilerlemenin ele alınacağını aktardı.

Toplantıda, yolun açılması için gerekli adımların masaya yatırılacağını paylaşan Tercüman, komitenin şu ana kadar mayından temizlenen alanları BM misyonuna ve değerlendirmeleri için uluslararası gözlemcilere sunacağını söyledi.

Komite üyesi, şu ana kadar Sirte'nin doğusundaki Ebu Gıreyn'den Bueyrat el-Hassun'a kadar uzanan alanın mayınlardan temizlendiğini paylaştı.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Bunun yanı sıra iki taraftan toplam 8 kişilik bir alt komite uluslararası gözlemcilerle birlikte mayından arındırılma ve yabancı paralı askerlerin çekilmesi başlıklarını yürütüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı - Son Dakika


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