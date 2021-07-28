Son dakika gündem: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati: "İnşallah yakında bir hükümete kavuşacağız" - Son Dakika

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, "İnşallah yakında bir hükümete kavuşacağız" dedi.

Mikati, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yeni hükümete ilişkin istişarelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yakında hükümetin kurulması konusunda iyimser olduğunu belirten Mikati, "İnşallah yakında bir hükümete kavuşacağız." diye konuştu.

Mikati, "Avn'a hükümetin kuruluşuyla ilgili tekliflerimi sundum, kendisi tarafından kabul edildiği izlenimi edindim. Mülahazalarını da dikkate aldım." ifadelerini kullandı.

Dün yine parlamentodaki siyasi gruplarla yürüttüğü istişarelere ilişkin Avn'a bilgi veren Mikati, görüşmenin ardından büyük ölçüde görüşlerde mutabık kalındığını, yakında hükümetin kurulacağını söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümetin kurulması görevinin eski Başbakan Necib Mikati'ye verildiğini açıklamıştı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.