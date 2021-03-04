Son dakika gündem: Lübnan ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 53, Fas'ta 16 kişi daha yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 53 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 369 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 157 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 919'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 386 bin 851'e yükseldiği, 300 bin 923 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 16 kişi daha vefat etti, 394 yeni vaka tespit edildi, 508 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 669'a, vaka sayısı 485 bin 147'ye, iyileşenlerin sayısı da 470 bin 933'e ulaştı.