Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar esnafına dezenfektan dağıtıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki esnafın HES kodu sorgulamalarını yaparak, dezenfektan verdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetiminin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Denetimlerin zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 320 pazar esnafına dezenfektan dağıtacağı kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Lüleburgaz'da pazar esnafına dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika