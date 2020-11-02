5 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda bir araçta 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda ruhsatsız tabancaları dağ yollarını kullanarak kente getirip piyasa sürdüğü değerlendirilen A.U'nun yakalanmasına yönelik Malatya- Adıyaman'ın Sincik ilçesi sınırının kesiştiği bölgeye operasyon düzenledi.

Kovalamaca sonucu aracını terk ederek ormanlık alana doğru yaya olarak kaçmaya başlayan zanlı, yapılan tüm aramalara rağmen yakalanamadı.

Araçta yapılan incelemede 5 tabanca ile 15 fişek ele geçiren ekipler, kaçan şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.