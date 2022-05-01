Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

01.05.2022 22:02

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araç 5 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Yeşilyurt, Malatya, Yangın, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
21:18 Bayramlaşmak için geldiği evde dehşeti yaşattı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, oğlunu yaraladı
21:15 ABD'li UFO uzmanından martılar hakkında şaşkınlık yaratan sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 İstanbul'da neler oluyor neler! Maçta denge bir kez daha bozuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 22:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement