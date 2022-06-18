Turgut Özal Üniversitesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, salona gireceği esnada kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi - Son Dakika

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