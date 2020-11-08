Son dakika gündem: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika gündem: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

08.11.2020 17:37
Son dakika gündem: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde aralarında market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu olan toplam 437 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 17 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi ceza yazılarak ikametlerine yönlendirilirken, 1 kişi ise öğrenci yurduna gönderildi.

Malatya, Piknik, Kuaför, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika


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