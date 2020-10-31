Son dakika gündem: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezleri, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 444 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, maske takmayan ve karantina kurallarını ihlal eden 37 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadıkları tespit edilen 5 kişi ise yurda yerleştirildi.