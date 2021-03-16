MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 2 kilo esrar ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika