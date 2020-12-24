Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi'nde C.Ö. (56) idaresindeki 44 LY 523 plakalı otomobil, B.Ş, (29) yönetimindeki 44 ACC 875 plakalı otomobil ile Y.A.(28) idaresindeki 44 BH 628 hafif ticari araç çarpıştı.

Malatya 'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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