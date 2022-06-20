Son dakika gündem: Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü

20.06.2022 18:06
Son dakika gündem: Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü

Son dakika haber... Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında en az 40 sivil yaşamını yitirdi.

Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında en az 40 sivil yaşamını yitirdi.

Bankass kenti Belediye Başkanı Moulaye Guindo, Dialassogou, Segue ve Lesago köylerinin henüz belirlenemeyen terörist grupların saldırısına uğradığını söyledi. Guindo, saldırılarda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Mali'nin kuzeyindeki Gao kenti yakınlarında dün düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 'Van Buluşması'nda konuştu Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 'Van Buluşması'nda konuştu Açıklaması Elektrik Mühendisleri Odası: 'Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır' Elektrik Mühendisleri Odası: 'Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement