Son dakika gündem: Mali'de yola tuzaklanan EYP'ye çarpan Rus askeri eğitmen öldü - Son Dakika

Mali'de bir Rus askeri eğitmen, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya (EYP) çapması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Sahel eyaletindeki Hombori köyü yakınlarında Mali ordusuna eşlik eden bir Rus eğitmen, EYP'ye çarptı.

Olayda ağır yaralanan Rus eğitmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mali ordusu henüz konuya ilişkin açıklama yapmazken bu olay, ülkede ilk Rus askeri eğitmenin ölümü olarak kayıtlara geçti.

Bazı kaynaklar da eğitmenin Rus güvenlik şirketi Wagner'e çalıştığını iddia etti.

AB ile Mali arasındaki Wagner krizi

Avrupa Birliği ile Bamako'daki cunta yönetiminin arası Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla açılmıştı.

İlk olarak Fransa, Wagner iddialarının ardından 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane operasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu.

Wagner'in Mali'deki varlığına şiddetle karşı çıkan AB de Barkhane güçlerine destek amacıyla 2020'de oluşturulan Takuba Görev Gücü'nü sonlandırma kararı almıştı.

AB, cunta yönetiminin 5 yıl daha görevde kalmak istemesi üzerine de Mali'de geçiş hükümetinin Başbakanı Choguel Maiga'nın da aralarında bulunduğu cunta yönetiminden 5 kişiye yaptırım kararı almıştı.

Son olarak AB, Mali'de ordu ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eğitim misyonlarını askıya almıştı.

Mali, Wagner paralı askerleriyle çalıştığı iddialarını yalanlasa da Rusya ile askeri alanda iş birliği yaptığını gizlemiyor.