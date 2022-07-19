Son dakika gündem: Mali, gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahilli askeri için diyaloğa hazır - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mali, gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahilli askeri için diyaloğa hazır

19.07.2022 18:29
Son dakika gündem: Mali, gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahilli askeri için diyaloğa hazır

Son dakika haberine göre Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da "paralı askerler" suçlamasıyla gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin sorunu çözmek için diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da "paralı askerler" suçlamasıyla gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin sorunu çözmek için diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Mali'deki cunta yönetiminin Cumhurbaşkanı Yarbay Assimi Goita, yaptığı açıklamada, Mali ve Fildişi Sahili arasındaki iyi ilişkilerin ruhuna uygun olarak tüm anlaşmazlığı diplomatik yollarla çözmek için çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Diyaloğun Mali'nin egemenliğine "kesinlikle" uygun olacağına işaret eden Goita, Togo'nun bu durumu çözmeye yardımcı olmak için iki ülke arasında bir misyona liderlik etmesini istediğini ifade etti.

Goita'nın yaptığı diyalog çağrısı, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüşmeler yaptığı sırada geldi.

49 Fildişi Sahili askeri 10 Temmuz'da Bamako'da gözaltına alınmıştı

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak, serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mali, gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahilli askeri için diyaloğa hazır - Son Dakika

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