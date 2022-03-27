Son dakika gündem: Malta'da genel seçimleri iktidardaki İşçi Partisi kazandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Malta'da genel seçimleri iktidardaki İşçi Partisi kazandı

27.03.2022 14:03
Son dakika gündem: Malta'da genel seçimleri iktidardaki İşçi Partisi kazandı

Son dakika haberi: Malta'da yapılan milletvekili olağan genel seçimlerini, iktidardaki Robert Abela liderliğindeki İşçi Partisi (PL) kazandı.

Malta'da yapılan milletvekili olağan genel seçimlerini, iktidardaki Robert Abela liderliğindeki İşçi Partisi (PL) kazandı.

Ülkede dün yapılan ve oy verme işlemi akşam geç saatlere kadar süren genel seçimlerde oylar bu sabah sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 2013 yılından bu yana iktidarda olan PL, üst üste üçüncü kez genel seçimlerden zaferle ayrıldı.

Malta basınındaki haberlerde, partilerin aldığı oy sayısının henüz netleşmediği ama PL'nin, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiye (PN) yaklaşık 30 bin oy fark attığı ifade edildi.

PL lideri Robert Abela, kamu yayıncısı TVM'ye yaptığı açıklamada, güçlü bir çoğunlukla kazandıklarını belirterek zaferini ilan etti. Abela'nın açıklaması partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Ana muhalefet PN lideri Bernard Grech de yenilgiyi kabul ederek Abela'ya tebrik telefonu açtı.

Bu arada, Malta'da dün yapılan genel seçimlere katılım oranı önceki seçimlere göre düşük oldu. Seçim komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, 26 Mart'taki seçime katılım yüzde 85,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2017'de yüzde 92,1, 2013'te ise yüzde 93,3 idi. Dünkü seçimde oy kullanma hakkına sahip 355 bin 75 kişiden 303 bin 575'inin oy kullandığı belirtildi.

Ülkede resmi sonuçların yarın açıklanmasının beklendiği ve ardından 44 yaşındaki PL lideri Abela'nın yemin ederek 5 yıl boyunca görev yapacak yeni hükümetini kuracağı belirtildi.

Robert Abela, Ocak 2020'de o dönemki parti lideri ve Başbakan Joseph Muscat'ın gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastına yönelik soruşturmanın yarattığı siyasi baskı sonucu görevinden ayrılması üzerine, İşçi Partisi Genel Kurulunda liderlik yarışını kazanarak başbakan olmuştu.

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Milletvekili, İşçi Partisi, Başbakan, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Malta'da genel seçimleri iktidardaki İşçi Partisi kazandı - Son Dakika


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