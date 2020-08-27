Son dakika gündem: MALTEPE'DE 2 GÜN ARAYLA ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri... MALTEPE'de bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
MALTEPE'de bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye helikopteri de katılırken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yine aynı noktaya yakın bir bölgede 2 gün önce yangın çıkmıştı.
Yangın saat 15.30 sıralarında Maltepe Kayışdağı'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken olay yerinde bulunan polis ekipleri ormanlık alanı abluka altına aldı. Ekipler çevrede bulunan şüpheli kişiler üzerinde aramalar yaptı. Öte yandan yine aynı bölgede yakın bir noktada 2 gün önc4e de yangın çıkmıştı.
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