Son dakika gündem: Maltepe'de geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika

Maltepe'de geri manevra yapan aracın altında kalarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Bilal M. idaresindeki 52 DV 471 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada Zeynep Yüsra Karahan'a (14) çarptı. Karahan, aracın altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından aracın altından çıkarılan Karahan, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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