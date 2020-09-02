Son dakika gündem: MALTEPE VE KADIKÖY'DE FAZLA YOLCU BULUNAN MİNİBÜSLERE CEZA - Son Dakika

Maltepe ve Kadıköy 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüsler üzerinde denetim yapıldı. Fazla yolcu alan iki minibüs sürücüsüne ceza yazıldı. Bir kadın ise minibüslerin fazla yolcu almasına isyan etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı polis ekipleri il genelinde 22 ayrı noktada 66 personelle minibüsler üzerinde denetim yaptı. Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda ve Maltepe'de yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan 2 minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayakta bulunan yolcular polis ekipleri tarafından aşağı indirildi. Bostancı D-100 Karayolu'nda denetime takılan minibüsün 12 yolcu fazla aldığı belirlendi.

"BU KADAR YOLCU ALINMAZ Kİ"

Minibüsten inen fazla yolcular arasında bulunan bir kişi, "Dolmuşa bu kadar yolcu alınmaz, koronavirüs var, biz de insanız." diyerek minibüs sürücüne isyan etti. Minibüs sürücüsü ise, "Halk mecbur, buna bir çare bulunsa, siz de görevinizi yapıyorsunuz. Biz de elimizden geleni yaparız. Sonuçta biz de tehlike altındayız. Ben, zorla mı bindirdim, kolundan tutup mu bindirdim. Kapıya vuruyor herkes, herkes, bana küfretmek zorunda değil ki" dedi.

Maltepe'de yapılan denetimlerde ise ayakta 2 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza yazıldı. Minibüs sürücüsü, "Ayakta 2 tane öğrenci çocuk var. Para da vermediler. Daha 2 gün önce 3 bin 150 lira yazdılar, bu üçüncü. İki tane öğrenciden para almadım, paramız yok dediler." dedi.

- İstanbul