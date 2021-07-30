Üye Girişi
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7) - Son Dakika

Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)

30.07.2021 14:04
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7), System.String[]

Bir son dakika haberine göre TEDAVİ PARASI YANAN KADINA YARDIMAntalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına, ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor.

TEDAVİ PARASI YANAN KADINA YARDIM

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına, ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor. Yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda evin yanı sıra yüzlerce hayvan da öldü. Yangınları söndürmek için mahalleli de seferber oldu. Karaöz Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve meme kanseri olan Cemile Öner'in (60) evi de kullanılamaz hale geldi. Öner, yangın sırasında kapısını kırarak, evine girmeye çalıştı. Komşularının ve ekiplerin ikna çabasıyla evden uzaklaştırılan Öner'in, ısrarla içeri girmeye çalışmanın nedeni ise duygulandırdı. Öner'in ineğini satarak elde ettiği 15 bin TL'sini kapı bitişiğindeki yastığın içinde sakladığı ve parayı kurtarmak istediği öğrenildi. Öner, söndürme çalışmalarının ardından gittiği evinde yanan yastıklarının içinde parasını aradı ancak sonuç elde edemedi.

'PARA BULUNUR AMA CAN BULUNMAZ'Yangın sırasında evde oturduğunu anlatan Cemile Öner, "Evdeydim, geldiğini görünce söndürmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Ben yangının buraya kadar geleceğini sanmıyordum. İlk olarak kardeşimin evine sonradan da benim evime geldi. Yangın gelince de zehirlenebilirim, diye kaçtım. Astım hastalığım var, belimde de 7- 8 platin var, kanserim de var. Onun için kaçtım. Tedavi için 15 bin TL para biriktirmiştim. Onun için çaba gösterdim ve gelip baktım ama yok. Canımız sağ olsun. Para bulunur ama can bulunmaz. Kara toprağa gitseydim para bulunacak mıydı? Ben burada bir komşuya gitsem karnımı doyururum" diye konuştu. '1 SAAT AĞLADIM'Paranın yanmasına üzüldüğünü söyleyen Öner, "Sabah geldim, burada 1 saat kadar ağladım. Ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Yatacak yatak yok, yorgan yok. Evimi de 7-8 sene önce çabalarımla aldım. Çocuklarımı da kimseye muhtaç etmedim ve büyüttüm sonunda da bu geldi. Gelirse de gelsin, yeter ki Rabb'im sağlık sıhhat versin" dedi.

Kanser tedavisinin de devam ettiğine ve 6 ayda bir kontrole gittiğine dile getiren Cemile Öner, parasının yanmasının medyada haber olmasının ardından çok sayıda kişiden yardım teklifi geldiğini, kendisine veya komşularına ulaşanların yardım etmek istediklerini söyledi.


Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)

Manavgat, Antalya, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür 14:25 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür Kılıçdaroğlu'ndan yangınla mücadele için yeni model önerisi: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim 14:23 Kılıçdaroğlu'ndan yangınla mücadele için yeni model önerisi: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim 12:31 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı 12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı Haluk Levent, 11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim

Son Dakika Haberleri
14:24 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür
14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
14:19 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
14:03 Yaşanan mucize göz doldurdu! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
14:00 Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz
13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
13:50 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi
13:44 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
13:40 Galatasaray, Gedson'u isterken Benfica'dan gelen öneriyle Gabriel'i düşünmeye başladı
Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü         
14:29
Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:22
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş         
14:10
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler         
13:38
Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü         
12:26
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok         
11:57
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 14:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement