Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

03.04.2021 19:34
Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan incelemede köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehzadeler ilçesinde 1'inci Komando Tugayı Komando eğitim alanında eğitimi süren askerler, bir köpeğin başının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti. Köpeği bulunduğu yerden kurtaramayan askerler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, olay yerinde hızlıca uzaklaştı.


Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Şehzadeler, Komando, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor         
19:35
İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi         
17:57
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi         
15:50
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 19:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei