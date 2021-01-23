Son dakika gündem: Manisa'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Saygı, ağır yaralanırken zanlı olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kuyualan Mahallesi'nde 3402. Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışan Semih Saygı, tabancayla vuruldu.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, hayatını kaybetti.

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