Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.K. (34) yönetimindeki 45 SA 7752 plakalı otomobil ile İ.D. (70) idaresindeki 45 RT 161 plakalı otomobil Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü İ.D, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika