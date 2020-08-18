Son dakika gündem: Manisa'da iş yeri yangını
Son dakika gündem haberi: Manisa'da iş yeri yangını Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, sanayi sitesi içinde bulunan bir ahşap doğrama atölyesi küle döndü.
Manisa'da iş yeri yangını
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, sanayi sitesi içinde bulunan bir ahşap doğrama atölyesi küle döndü.
Yangın, Alaşehir Yeni Sanayi sitesi içinde gece 01.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı. İşyeri sahibi Ferit Yaşar, "Komşular telefon ettiler onlardan öğrendim. İş yerine geldiğinde her yeri alev sarmıştı. Gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok bu tek tesellimiz oldu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi. Olay yerine gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Öncelikle Alaşehirlere geçmiş olsun can kaybı olmaması en büyük tesellimiz iş yerinde üretilmiş hazır halde 600.000 Adet ürün buluyordu hepsi yandı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
- Manisa
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 04:26
Kaynak: DHA
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