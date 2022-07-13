Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

13.07.2022 22:08

Kaza yeri Kamyonette sıkışan sürücünün çıkartılması Yaralı kamyonet sürücüsü Cengiz Maldır'ın hastaneye kaldırılması Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza yeri

Kamyonette sıkışan sürücünün çıkartılması

Yaralı kamyonet sürücüsü Cengiz Maldır'ın hastaneye kaldırılması

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Kavacık mevkisinde Cengiz Maldır (55) yönetimindeki 09 JS 983 plakalı kamyonet, Yaşar Sığınmış'ın kullandığı 45 LG 920 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz Maldır, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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