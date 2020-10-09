Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bebekli ve Çarıkballı Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere operasyon yapan ekipler, A.T ve T.Ç'yi 1 kilo 164 gram esrar maddesiyle yakaladı.
Zanlıların Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika