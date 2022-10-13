Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.10.2022 21:37
Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Muradiye Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

Evde ve evdeki şüphelilerin üst aramasında 1476 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Şüpheliler B.Y. (25) ile K.K. (24) gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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