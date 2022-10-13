Evde ve evdeki şüphelilerin üst aramasında 1476 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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