Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal edip satanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde belirlenen 3 adrese, eş zamanlı baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda yaklaşık 80 gram bonzai ile uyuşturucu niteliği olan 130 hap ele geçirildi. Aramada bulunan ruhsatsız tabancaya da el kondu. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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