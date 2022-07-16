Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

16.07.2022 20:57
Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan A.G. (32) adlı kadının üst aramasında satışa hazır halde 5,87 gram metamfetamin ve 120 miligram sentetik ecza ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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