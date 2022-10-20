Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kent meydanında şüphelendikleri S.Ç. (38) ve C.B'yi (35) durdurdu.
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 747 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika