MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL - Son Dakika
Üye Girişi

MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL

28.04.2022 15:32

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, dolu yağışı ve sel nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü, Sultan Şeyhmus Ezzuli Türbesi'nin bahçesi ile bazı evleri de su bastı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, dolu yağışı ve sel nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü, Sultan Şeyhmus Ezzuli Türbesi'nin bahçesi ile bazı evleri de su bastı.

Kırsal Yüce Mahallesi'nde dolu yağışı ve ardından oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğündeki dolu, mahalledeki meyve bahçelerine zarar verdi. Oluşan sel nedeniyle, Sultan Şeyhmus Ezzuli Türbesi'nin bulunduğu bahçe ve bazı evleri de su bastı. Yüce Mahallesi Muhtarı Selahattin Gür, 5 yıldır böyle bir dolu yağmadığını belirterek, "Dolu meyve bahçelerimizi mahvetti. Özellikle ağaçlardaki kayısılarımızın tamamına yakını misket büyüklüğündeki dolu yüzünden yere düştü. Bahçelerde büyük bir zarar var" dedi.

MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL
MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL

YORUMLAR
500
Dolu yağışı ekili arazileri vurdu Dolu yağışı ekili arazileri vurdu Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: MARDİN'DE DOLU YAĞIŞI VE SEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement