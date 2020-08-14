Son dakika gündem: Mardin'de "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gereğince orman yangınları ile mücadele etmek ve bu yangınların önlenebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Demirtaş, Mardin'de yeşil alanın az olmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Demirtaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde bir kampanya başlatarak hep beraber Mardinimizi daha da yeşillendirmek ve güzelleştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Toplantıya, Artuklu Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Kandemir, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teknik personelleri katıldı.