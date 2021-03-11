Son dakika gündem: Mardin'de PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Mardin'de PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
11.03.2021 15:11
Son dakika haber... Mardin'in Dargaçit kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda taşların arasına gizlenmiş depoda kaleşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Dargaçit kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda taşların arasına gizlenmiş depoda kaleşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen ve taşların arasına gizlenmiş depoda arama yapıldı.
Aramada, kaleşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
Depo kullanılamaz hale getirildi.
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