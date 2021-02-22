Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu (2) - Son Dakika

Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu (2)

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu. Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren Ş.Y'nin, terör örgütünden kaçarak, 17 Şubat'ta Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Ş.Y, işlemleri yürütülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve babasıyla buluşturuldu. Buluşmada duygulu anlar yaşandı.

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