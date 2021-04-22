Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik "Piyasaya Sahte Para Sürme" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Mardin 'de düzenlenen sahte para operasyonunda 6 bin 350 dolar ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

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