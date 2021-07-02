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Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor

02.07.2021 12:57

Son dakika haberi: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor Marmara Gölü'nde canlı ölümleri endişe oluşturdu Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı: "Göldeki su seviyesi 25 santimetreye geriledi" Balıkçı Ahmet Çetin: "Göldeki balıkçılık bitti" Bir zamanlar Gediz...

Marmara kuruyor, canlılar ölüyor

Marmara Gölü'nde canlı ölümleri endişe oluşturdu

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı: "Göldeki su seviyesi 25 santimetreye geriledi"

Balıkçı Ahmet Çetin: "Göldeki balıkçılık bitti"

MANİSA - Bir zamanlar Gediz Havzası'nın sulamadaki hayata kaynağı olan Marmara Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle derinlik 25 santimetreye kadar düşünce, oksijen yetersizliğinden dolayı göldeki balık, kerevit ve kaplumbağa ölümleri başladı.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine kıyısı olan, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen, Ege Bölgesi'nin 'kuş cenneti' Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ile mücadele ediyor. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 25-30 santimetreye düşerken, gölde canlı ölümleri de endişe oluşturdu.

"Oksijen yetersiz geliyor"

Kuraklığın yaşandığı Gölmarmara Gölünde canlı ölümlerinin başladığını belirten Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı "Göldeki canlılardan sazan balığı, kerevit ve kaplumbağalar oksijen yetersizliğinden dolayı hepsi bir bir ölüyor" dedi. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin 25 santimetreye kadar düştüğünü anlatan Yaslı "Şuan gölün en derin yeri 25-30 santimetre civarındadır. Gölün ortasında bir sırt var, bir hafta 10 gün içinde göl ikiye bölünecek. Balıkçılık yapılamadığı içinde şuan kooperatifimiz zarar ediyor" diye konuştu.

"Canlılar ölüyor"

Marmara Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Ahmet Çetin ise "Göldeki kuraklık nedeniyle balıkçılık yapamadık. Biz şuan çok mağdur durumdayız, bankalara olan borlarımızı dahi ödeyemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerden destek bekliyoruz. Göldeki su seviyesinin her geçen gün azalmasından dolayı canlılar ölüyor" dedi. Göldeki su seviyesinin gün geçtikçe iyice düştüğünü anlatan Çetin "Göldeki su seviyesi 25-30 santim civarında. Geçen hafta attığımız ağları, su olmadığından dolayı geri topladık. Kayıklar da çalışmıyor, ancak düz taban kayık ile açılabiliyoruz. Kıyıya ise zorla 2 saatte anca gelebildik. Açılamıyoruz, göldeki diğer malzemelerimizi de toplayıp, göl işini bitireceğiz" diye konuştu.

Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor
Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor
Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor
Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor

Kooperatif, Gölmarmara, Balıkçılık, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Marmara kuruyor, canlılar ölüyor - Son Dakika


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